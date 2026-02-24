El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se tornarán más densas, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 60% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 72% y el 84%, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 07:00 y las 13:00, aunque la mayoría de las horas se mantendrán secas. Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día mayormente seco.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 08:00 y las 12:00, por lo que se recomienda a los transeúntes tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de alrededor de 11 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, así que es aconsejable conducir con precaución. En resumen, el día en Cangas se presenta fresco y mayormente cubierto, con condiciones estables y sin precipitaciones significativas, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de viento y humedad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que darán paso a un cielo cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , comenzando con un ambiente fresco en la madrugada y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, y subiendo gradualmente hasta los 16 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera en Vigo un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo cubierto, que se mantendrá constante durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.