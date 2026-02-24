El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas en las primeras horas de la mañana, que darán paso a un cielo completamente cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, subiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando los 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% y alcanzando picos de hasta el 94% en las primeras horas del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes densas, podría generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 70% y el 82%, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un leve registro de 0.1 mm de lluvia a partir del mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 55% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, y un 15% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no se anticipan lluvias significativas que puedan afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 13 grados. El cielo permanecerá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes bajas. En resumen, Cambados experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, donde se espera una precipitación de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una sensación de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables a pesar de la nubosidad.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.