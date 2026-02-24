El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, la cobertura nubosa se mantendrá constante, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde, aunque la precipitación total se espera que sea mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados en la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas, aunque la brisa suave ayudará a mitigar esta sensación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a la dispersión de la humedad en el aire, aunque no se anticipan condiciones de tormenta.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento al 15% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, estas son bastante limitadas. La niebla y la bruma que se han reportado en las primeras horas del día podrían disiparse a medida que avance la jornada, permitiendo que la visibilidad mejore.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y un viento moderado del sur. Aunque se prevén algunas lluvias escasas, la mayor parte del día se desarrollará sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre con precaución ante la posible humedad en el ambiente.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, donde se prevé una precipitación de hasta 0.1 mm.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo completamente cubierto en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados a las 15:00 horas.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente gris que se mantendrá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo, con una visibilidad reducida en algunos momentos debido a la niebla y la bruma que se presentarán en las horas más tempranas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.