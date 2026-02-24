El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas que darán paso a un cielo cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , comenzando con un ambiente fresco en la madrugada y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 64% y alcanzando hasta un 88% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura se mantenga en torno a los 14-15 grados. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lloviznas, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría ser un alivio para la vegetación local, que se beneficia de cualquier humedad adicional.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu se preparen para un día ventoso, que podría afectar actividades al aire libre.

La visibilidad se verá ligeramente afectada por la bruma que se espera en las primeras horas del día, aunque mejorará conforme avance la jornada. A medida que el sol se eleve, la bruma se disipará, permitiendo una mejor visibilidad, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento notable. Aunque no se prevén lluvias significativas, es aconsejable estar preparado para posibles lloviznas en la tarde y disfrutar de las actividades al aire libre con precaución ante el viento.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se tornarán más densas, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo cubierto a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, y subiendo gradualmente hasta los 16 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la localidad. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

