El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, resultando en un cielo completamente cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 68% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 86% en las horas más frescas de la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, ya que no se anticipa lluvia en ninguna de las horas. Sin embargo, existe una probabilidad del 30% de que se presenten lluvias ligeras entre las 07:00 y las 13:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Por la tarde, la probabilidad de precipitación disminuye a un 15% entre las 19:00 y la 01:00, pero nuevamente, las condiciones no parecen favorables para la lluvia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrará una brisa suave de 4 a 6 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Barro que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la posibilidad de bruma y niebla en la mañana podría afectar la visibilidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo mayormente cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se presentará en las primeras horas. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo, con algunas posibilidades de lluvia escasa hacia la tarde.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente gris que se mantendrá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, y se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del tiempo, con una visibilidad reducida en algunos momentos debido a la niebla y la bruma que se presentarán en las horas más tempranas.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y una sensación de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables a pesar de la nubosidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.