El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han dado paso a un cielo cubierto, lo que se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La bruma, que se ha reportado en las primeras horas, podría contribuir a una visibilidad reducida, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 31 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Este viento puede generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas, podrían ser notables en las zonas más expuestas. La dirección del viento, predominantemente del sur, puede traer consigo un ligero aumento en la sensación térmica, aunque las temperaturas se mantendrán estables.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 13 grados . La combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Baiona que se vistan adecuadamente si planean salir por la noche.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas frescas, con un viento moderado del sur. La ausencia de precipitaciones y la alta humedad relativa marcarán la jornada, haciendo de este un día típico de invierno en la costa gallega. Se aconseja a los ciudadanos que disfruten de las actividades al aire libre, pero que estén preparados para un tiempo fresco y nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.