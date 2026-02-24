El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales del día, donde las nubes serán más densas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 12°C hacia la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 97% en la mañana. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas relativamente suaves.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de mayor viento. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento se mantenga constante, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico.

La salida del sol se producirá a las 08:16, y el ocaso está previsto para las 19:17, lo que proporcionará un día con aproximadamente 11 horas de luz solar. A pesar de la cobertura nubosa, se podrán disfrutar de momentos de claridad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando el sol se asome entre las nubes.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las actividades al aire libre, teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas mostrarán una transición hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente nublado con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.