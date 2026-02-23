El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá constante, con nubes que no permitirán la entrada de luz solar directa, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo habitual.

En cuanto a las temperaturas, se espera un rango que oscilará entre los 5 y los 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección predominante del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. Durante las horas más activas del día, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 10 km/h. Esto podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la humedad.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas y un viento suave, creando un ambiente típico de finales de invierno en la costa gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán constantes hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Ribadumia se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, las nubes dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.