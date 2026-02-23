El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un panorama mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 44% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que la combinación de temperaturas más cálidas y la disminución de la humedad haga que la tarde sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas costeras. Este viento del este contribuirá a la dispersión de las nubes altas, permitiendo que el sol brille con más fuerza a medida que avanza el día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Vilagarcía pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados son características que invitan a aprovechar el día, ya sea para pasear por la playa o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:20, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:17, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, lo que promete un día ideal para disfrutar de la belleza de la localidad.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera grisácea durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de las diferentes franjas horarias.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Ribadumia se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, las nubes dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá constante, con nubes que no permitirán la entrada de luz solar directa, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.