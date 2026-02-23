El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 42% hacia la tarde. Esta combinación de nubes y humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento alcance su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio a las temperaturas más cálidas. Sin embargo, en las horas de la mañana, el viento será más suave, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados, y el cielo seguirá cubierto de nubes altas. La puesta de sol se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones estables y secas.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será fresco y nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento suave que ayudará a moderar la sensación térmica. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de nubosidad.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A media mañana, se espera que la temperatura alcance los 7 grados, y durante la tarde, se estabilizará entre los 15 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas, identificadas con el código 17n, serán la característica principal del cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.