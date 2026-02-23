El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos en que el sol podría asomarse entre las nubes, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo brevemente a 4 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 79% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada, lo que sugiere que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de un día seco.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día nublado, fresco y seco, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Los residentes pueden disfrutar de un día sin lluvias, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frías y estar preparados para un ambiente algo sombrío debido a las nubes altas que dominarán el cielo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, comenzando con una temperatura de 7 grados a las 00:00 horas, que descenderá gradualmente hasta alcanzar los 2 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se espera que alcance los 11 grados.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en las primeras horas de la mañana, entre las 5 y las 6, el cielo esté poco nuboso, lo que podría ofrecer un breve respiro a los amantes de la fotografía matutina.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos haya intervalos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán dominando el panorama, sin que se prevean precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.