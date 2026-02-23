El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad experimentará cielos cubiertos, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual, alcanzando los 19 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 92% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 55% hacia la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. Este viento suave será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes altas puede limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá sorpresas en forma de lluvia. En resumen, el día se perfila como fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales, ideal para disfrutar de la ciudad sin preocuparse por el mal tiempo.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de nubosidad.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de las horas.

