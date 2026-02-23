El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Las condiciones atmosféricas comenzarán con una notable niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente entre la 1:00 y las 5:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar la movilidad de los ciudadanos. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, que se mantendrán durante el resto del día.

Las temperaturas en Valga serán frescas, comenzando en torno a los 7 grados a la medianoche y descendiendo hasta alcanzar los 3 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol avance en el cielo, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose alrededor de los 9 grados hacia las 11:00 PM.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% a la medianoche y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en torno al 70% durante la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque no será suficiente para calentar el ambiente significativamente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Valga realicen sus actividades diarias sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será fresco y nublado, con niebla en las primeras horas, temperaturas que oscilarán entre los 3 y 20 grados , y vientos suaves del noreste.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.