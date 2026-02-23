El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Tui se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá elevada, con valores que rondarán entre el 50% y el 86% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura aumentará gradualmente. La combinación de nubes y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Tui durante el día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca en momentos puntuales.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvias. La combinación de nubes altas y un viento moderado hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse en las horas más frescas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados y descendiendo ligeramente a 6 grados durante las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más bajas, comenzando en torno a los 3 grados, lo que podría resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.