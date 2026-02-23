El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan abrigados.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que avance el día, se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 21 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un respiro del frío invernal. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que caerán a 12 grados al final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 64% por la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Tomiño que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste y el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

El amanecer se producirá a las 08:18 y el ocaso a las 19:17, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de la luz solar, aunque el cielo nublado podría limitar la visibilidad del sol. En resumen, el tiempo en Tomiño hoy será fresco y nublado, ideal para quienes prefieren evitar el calor intenso, pero con la recomendación de abrigarse adecuadamente para disfrutar del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera tranquila pero con una visibilidad algo limitada. A lo largo de la jornada, las nubes se mantendrán predominantes, aunque se espera que en las horas de la tarde se produzca un ligero cambio, con la aparición de un cielo poco nuboso hacia el final del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Tui se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.