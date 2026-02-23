El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas, identificadas con el código 17n, serán la característica principal del cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Las temperaturas en Soutomaior oscilarán entre los 5 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, con un leve descenso hacia la noche, donde se espera que caigan a 14 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 84% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 45% en la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas más cálidas, creará un ambiente más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 18 km/h. Este viento suave será un complemento agradable para el tiempo templado, favoreciendo la sensación de frescura sin resultar incómodo.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con la ausencia de precipitaciones y un cielo que, aunque nublado, no oscurecerá el sol, será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 20 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A media mañana, se espera que la temperatura alcance los 7 grados, y durante la tarde, se estabilizará entre los 15 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas de la tarde.

