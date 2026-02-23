El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos haya intervalos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán dominando el panorama, sin que se prevean precipitaciones significativas.

Las temperaturas en Silleda oscilarán entre los 5 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 6 grados a las 01:00 y 02:00, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 15:00. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia las 18:00. La noche será más fresca, con temperaturas que caerán a 10 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Este descenso en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 70% hacia las 23:00.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 8 y los 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 21 km/h hacia el final de la jornada. Este viento moderado podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de la tarde.

No se prevén lluvias en Silleda durante el día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas y el viento.

En resumen, Silleda experimentará un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque hacia la tarde se prevé una ligera disminución, dando paso a un cielo poco nuboso en las últimas horas del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en las primeras horas de la mañana, entre las 5 y las 6, el cielo esté poco nuboso, lo que podría ofrecer un breve respiro a los amantes de la fotografía matutina.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance la jornada, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos en que el sol podría asomarse entre las nubes, especialmente en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.