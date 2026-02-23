El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas en Sanxenxo oscilarán entre los 5 y los 17 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 5 grados a las 7 y 8 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados en la tarde, alrededor de las 3 y 4. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 90% a las 7 de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 65% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y del sur, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, con vientos del sur alcanzando hasta 18 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El orto se producirá a las 08:19, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso se espera para las 19:17, ofreciendo una tarde larga y luminosa. A lo largo del día, la combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que sea un día agradable para pasear por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los bares y restaurantes.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad gallega.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, y aunque no se esperan precipitaciones, la atmósfera se sentirá húmeda, con una humedad relativa que rondará el 69% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avancen las horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco.

