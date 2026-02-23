El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales durante este periodo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, que se mantendrán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será notable, especialmente en comparación con las frescas mañanas de febrero. La sensación térmica será más agradable a medida que el sol se eleve, aunque las nubes altas pueden limitar la radiación solar directa.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 88% y disminuyendo gradualmente a un 75% hacia la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad más baja en la tarde permitirá una sensación más templada.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la niebla matutina.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h, predominando del oeste y noroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional a las temperaturas más cálidas.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por niebla en las primeras horas, seguido de un aumento de temperatura y nubes altas. Sin lluvias a la vista y con un viento ligero, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución durante la mañana debido a la visibilidad reducida.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, As Neves se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde, lo que sugiere un leve aumento en la sensación térmica a medida que avanza el día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados a las 3 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 4 grados entre las 6 y 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 22 grados en su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.