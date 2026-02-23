El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 64% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo de la jornada, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados durante la tarde, lo que podría resultar en un ambiente agradable para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la presencia de nubes.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Salceda de Caselas pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al exterior sin la preocupación de mojarse.

El viento soplará de dirección predominantemente sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante en momentos de mayor calor. Sin embargo, la intensidad del viento no será suficiente para causar molestias significativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, y aunque el cielo permanecerá cubierto, no se esperan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano para las horas más frescas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más bajas, comenzando en torno a los 3 grados, lo que podría resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales durante este periodo.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Tui se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.