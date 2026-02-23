El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Ribadumia se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, las nubes dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 18 grados a lo largo del día. Las horas más frías se registrarán por la mañana, con mínimas de 4 grados a las 8:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados hacia las 15:00. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a estos cambios térmicos.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 71% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 9 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio en comparación con la sensación de frío que puede generar la humedad. Sin embargo, hacia la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

Los momentos de mayor actividad del viento se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, cuando se alcanzarán rachas de hasta 19 km/h. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede sentirse más fuerte.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que varían a lo largo del día y sin riesgo de lluvias. Los residentes deben prepararse para un ambiente húmedo y fresco, ideal para disfrutar de un paseo, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán constantes hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Meis se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. A lo largo de las 24 horas, las nubes se mantendrán constantes, sin cambios significativos en la cobertura. La temperatura oscilará entre los 3 y los 19 grados , comenzando con un fresco 8 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00 horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá constante, con nubes que no permitirán la entrada de luz solar directa, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.