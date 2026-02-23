El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A media mañana, se espera que la temperatura alcance los 7 grados, y durante la tarde, se estabilizará entre los 15 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 60% y el 70%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con algunas ráfagas provenientes del sur y suroeste.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Redondela podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

El amanecer se producirá a las 08:18 y el ocaso a las 19:17, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades cotidianas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a bajar, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será fresco y mayormente nublado, con un viento suave y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 20 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas, identificadas con el código 17n, serán la característica principal del cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.