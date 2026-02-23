El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un cielo mayormente cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, y se mantendrán a lo largo del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes de la ciudad podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y los 20 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente a medida que avance el día. Se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 20 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 6-8 km/h durante la tarde. Este viento suave no debería causar molestias, pero puede ser perceptible, especialmente en áreas abiertas.

Los momentos más frescos del día se experimentarán en las primeras horas, con temperaturas de 4 grados y una sensación de frío acentuada por la humedad. A medida que el día avanza, la combinación de temperaturas más cálidas y un viento ligero hará que la tarde sea más placentera.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día sin lluvias, con temperaturas agradables en las horas centrales y un cielo cubierto de nubes altas. Es un buen momento para salir y disfrutar de la ciudad, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Barro se verá envuelto en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura y un ambiente algo sombrío. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, y aunque no se esperan precipitaciones, la atmósfera se sentirá húmeda, con una humedad relativa que rondará el 69% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avancen las horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán constantes a lo largo de las 24 horas. A pesar de la cobertura nubosa, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.