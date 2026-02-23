El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, aunque se espera que esta disminuya conforme avance el día. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 6 grados por la mañana y descendiendo a 2 grados en las horas más frías, antes de alcanzar un máximo de 20 grados por la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 42% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más agradable en las horas centrales del día, aunque las temperaturas seguirán siendo frescas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las rachas máximas de viento se esperan en torno a los 19 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las bajas temperaturas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno interesante, aunque la visibilidad se verá limitada por la bruma.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que varían entre los 2 y 20 grados , sin riesgo de lluvia y con vientos suaves del noreste. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre con abrigo, y aprovechar el aire fresco que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.