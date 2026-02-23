El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados a las 3 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 4 grados entre las 6 y 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 22 grados en su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, superando el 90%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos en la tarde, aunque aún se mantendrá por encima del 40%.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol en algunos momentos.

El viento será ligero, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 4 km/h en la tarde. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 8 de la noche. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de lluvias. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo seco y las temperaturas moderadas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las temperaturas frescas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales durante este periodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.