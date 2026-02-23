El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto suave y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 9 de la mañana, se prevé una temperatura de 9 grados, que irá aumentando gradualmente hasta llegar a los 20 grados hacia las 3 de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, alrededor del 44%. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día. A las 12 del mediodía, se espera que la velocidad del viento alcance los 16 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca y húmeda. El ocaso está previsto para las 19:16, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 20 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas, identificadas con el código 17n, serán la característica principal del cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.