El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán constantes a lo largo de las 24 horas. A pesar de la cobertura nubosa, no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 a 7 grados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 8 km/h en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que se acerque la noche, el viento se calmará, manteniéndose en torno a los 3 km/h.

Los momentos más frescos del día se experimentarán en las primeras horas, con temperaturas de 4 a 7 grados, mientras que las horas más cálidas se concentrarán entre las 13:00 y las 15:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 19 grados. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:17, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se hará más evidente.

En resumen, Poio experimentará un día nublado y fresco, sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las bajas temperaturas de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, y aunque no se esperan precipitaciones, la atmósfera se sentirá húmeda, con una humedad relativa que rondará el 69% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avancen las horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Meis se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. A lo largo de las 24 horas, las nubes se mantendrán constantes, sin cambios significativos en la cobertura. La temperatura oscilará entre los 3 y los 19 grados , comenzando con un fresco 8 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00 horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un cielo mayormente cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, y se mantendrán a lo largo del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes de la ciudad podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.