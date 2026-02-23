El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 20 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 39% durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando un 73% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 1 y 4 km/h. Predominarán las direcciones del norte y noreste, lo que contribuirá a mantener una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

El amanecer se producirá a las 08:18, y el ocaso será a las 19:16, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que es aconsejable prepararse para un ambiente más frío.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como un día mayormente nublado, fresco y seco, con temperaturas agradables durante el día y un ligero descenso hacia la noche. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más frescas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las temperaturas frescas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A media mañana, se espera que la temperatura alcance los 7 grados, y durante la tarde, se estabilizará entre los 15 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas, identificadas con el código 17n, serán la característica principal del cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.