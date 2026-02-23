El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos del día.

Las temperaturas en Oia oscilarán entre los 7 y los 16 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 7 grados en las horas más tempranas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que variarán entre el 46% y el 76% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad del 73%, que irá disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 56% en la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento del norte puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:19 y se pondrá a las 19:18, ofreciendo un total de luz solar que, aunque limitada por la nubosidad, permitirá disfrutar de algunas horas de claridad. Sin embargo, la mayor parte del día estará dominada por el cielo nublado, lo que podría desanimar a aquellos que planeaban actividades al aire libre.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas que irán en aumento hacia la tarde y un viento moderado del norte que aportará frescura al ambiente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Baiona se presentará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, las nubes dominarán el panorama, aunque se espera que hacia el final del día, especialmente en las horas de la tarde, el cielo se despeje un poco, permitiendo que algunos rayos de sol hagan su aparición.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera tranquila pero con una visibilidad algo limitada. A lo largo de la jornada, las nubes se mantendrán predominantes, aunque se espera que en las horas de la tarde se produzca un ligero cambio, con la aparición de un cielo poco nuboso hacia el final del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan abrigados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.