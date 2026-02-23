El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, O Rosal se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que proporcionará una atmósfera tranquila pero con una visibilidad algo limitada. A lo largo de la jornada, las nubes se mantendrán predominantes, aunque se espera que en las horas de la tarde se produzca un ligero cambio, con la aparición de un cielo poco nuboso hacia el final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 13 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 61% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, aunque no se anticipan condiciones ventosas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes de O Rosal disfruten de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de un paseo por la localidad.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se presenta como un día fresco y nublado, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un ambiente tranquilo, perfecto para actividades diarias, mientras que el viento suave proporcionará un toque de frescura en el aire.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan abrigados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.