El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más bajas, comenzando en torno a los 3 grados, lo que podría resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que los habitantes de O Porriño realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará de manera constante desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que avance la tarde, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia el ocaso, que ocurrirá a las 19:17 horas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un atardecer pintoresco, aunque la temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la noche.

En resumen, O Porriño experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un tiempo soleado, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un ambiente húmedo que invitará a abrigarse un poco más en las primeras y últimas horas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de las horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Tui se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se sentirá más notablemente a medida que avance la tarde, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.