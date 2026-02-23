El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, O Grove se presenta con un panorama mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas, con un valor de 17n, serán la constante, proporcionando un aspecto ligeramente cubierto pero sin afectar la luminosidad del sol. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 8:00 horas. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 65% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que el viento del sur, más intenso, podría ser notable en las horas centrales del día, especialmente para quienes se encuentren en áreas abiertas o cerca de la costa.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado con nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento fresco en las horas más activas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.