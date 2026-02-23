El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y fluctuando a lo largo del día, con picos que podrían llegar hasta el 83% en las horas centrales. Esta combinación de nubes y alta humedad puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un tiempo lluvioso.

El viento soplará de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 10 km/h, que irán disminuyendo ligeramente a medida que avance el día. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:18, momento en el cual el cielo seguirá presentando esas nubes altas que han caracterizado la jornada. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede atenuar un poco la luz del sol en ciertos momentos.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin lluvias a la vista, los habitantes de Nigrán podrán disfrutar de un día tranquilo y apacible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.