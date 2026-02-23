El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de las horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 7 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 5 grados entre las 02:00 y 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, con valores de 18 grados a las 17:00 horas y 17 grados a las 18:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 78% a las 00:00 horas y alcanzando un 94% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, llegando a un 54% a las 12:00 horas y manteniéndose en torno al 63% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 12 km/h a las 09:00 horas. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 18 km/h a las 15:00 horas, antes de disminuir nuevamente hacia la noche.

La salida del sol se producirá a las 08:18 horas, y el ocaso será a las 19:17 horas, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la presencia de nubes. En resumen, el tiempo en Mos para hoy será fresco y nublado, ideal para quienes prefieren evitar el calor intenso, con condiciones estables y sin riesgo de lluvias.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más bajas, comenzando en torno a los 3 grados, lo que podría resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A media mañana, se espera que la temperatura alcance los 7 grados, y durante la tarde, se estabilizará entre los 15 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad experimentará cielos cubiertos, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.