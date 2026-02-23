El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se espera en Moraña un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, las condiciones atmosféricas se mantendrán estables, sin indicios de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones por mal tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 20 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán en la madrugada y primeras horas de la mañana, con mínimas de 3 a 7 grados. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 91% al amanecer. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

Los momentos de mayor actividad del viento se producirán entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que la dirección cambie ligeramente hacia el sur y su velocidad aumente. Sin embargo, en general, el viento no será un factor perturbador, permitiendo que los residentes de Moraña disfruten de sus actividades al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy se presenta como un día nublado, seco y fresco, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día y un viento suave que aportará una sensación de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.