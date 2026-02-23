El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las temperaturas frescas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 22 grados . Las horas más frías se registrarán en la madrugada y primeras horas de la mañana, con mínimas de 5 grados a las 6 y 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados al final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a un 80% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 11 km/h. Este viento ligero puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, aunque no se espera que cause incomodidad.

La salida del sol está programada para las 08:18, mientras que el ocaso será a las 19:16, lo que permitirá disfrutar de un día con una buena cantidad de luz solar, a pesar de la presencia de nubes. En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia, pero con la recomendación de abrigarse adecuadamente durante las horas más frías.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de temperatura y viento.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 20 grados , comenzando con un fresco 9 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados a las 3 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 4 grados entre las 6 y 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 22 grados en su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.