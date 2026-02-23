El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de nubosidad.

Las temperaturas en Moaña oscilarán entre los 4 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente a medida que avance el día. Se espera que el termómetro alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, lo que podría aportar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas más cálidas de la tarde, hará que el tiempo sea más agradable. Sin embargo, en las horas más frías, el viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

La salida del sol está programada para las 08:19, mientras que la puesta será a las 19:17, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre. A pesar de la nubosidad, los rayos del sol podrán asomarse en algunos momentos, ofreciendo breves intervalos de claridad.

En resumen, Moaña experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad experimentará cielos cubiertos, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

