El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Meis se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. A lo largo de las 24 horas, las nubes se mantendrán constantes, sin cambios significativos en la cobertura. La temperatura oscilará entre los 3 y los 19 grados , comenzando con un fresco 8 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% a primera hora y bajando ligeramente a un 73% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Meis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 19 km/h hacia las 14:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A partir de la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría proporcionar un alivio a los que se encuentren en exteriores.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento hasta alcanzar su máximo en la tarde, seguido de un descenso gradual. Sin lluvias a la vista, los habitantes podrán disfrutar de un día seco, aunque es recomendable vestirse adecuadamente para combatir el frío y el viento.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Barro se verá envuelto en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura y un ambiente algo sombrío. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán constantes hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Ribadumia se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, las nubes dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.