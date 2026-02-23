El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco.

Las temperaturas en Meaño oscilarán entre los 4 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 a 8 grados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque cerca de 17 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que variarán entre el 52% y el 86% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del ambiente fresco, aunque la sensación de frío podría persistir debido a la alta humedad.

Los momentos más frescos del día se experimentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, por lo que se recomienda a los residentes de Meaño vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos. En resumen, el tiempo de hoy será mayormente nublado, seco y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por estas nubes, que se mantendrán constantes hasta la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos del día.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Ribadumia se presentará con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, las nubes dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará afectada por estas nubes, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.