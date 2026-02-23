El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo a la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes estarán presentes, y aunque no se esperan precipitaciones, la atmósfera se sentirá húmeda, con una humedad relativa que rondará el 69% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avancen las horas.

Las temperaturas en Marín oscilarán entre los 3°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde. A primera hora, el frío se hará notar, especialmente en las horas más tempranas, pero a medida que el sol avance en el cielo, se espera un leve aumento en la temperatura, proporcionando un ambiente más templado hacia el mediodía y la tarde. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y al viento que soplará desde el sureste.

El viento será un factor importante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con ráfagas más suaves, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable en las horas centrales del día.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero sin indicios de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque el cielo nublado podría limitar la cantidad de luz solar directa que se reciba.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance la jornada. La combinación de nubes altas y un viento suave del sureste creará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse en las horas más frías de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.