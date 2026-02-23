El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en las primeras horas de la mañana, entre las 5 y las 6, el cielo esté poco nuboso, lo que podría ofrecer un breve respiro a los amantes de la fotografía matutina.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 a 7 grados. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente más templado. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 71% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las nubes que podrían oscurecer el cielo en cualquier momento.

En resumen, el día en Lalín se presentará fresco y nublado, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con un ambiente fresco por la mañana y al caer la tarde. La ausencia de lluvia permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, aunque es aconsejable estar preparados para el viento y las variaciones de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.