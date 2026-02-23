El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero para todos los periodos del día.

Las temperaturas en A Illa de Arousa oscilarán entre los 6 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 a 9 grados. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

El orto se producirá a las 08:20, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz solar antes de que el ocaso tenga lugar a las 19:17. A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas puede atenuar un poco la claridad del cielo.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la isla que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y que disfruten de las actividades al aire libre, aprovechando la ausencia de precipitaciones.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.