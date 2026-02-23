El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco.

Las temperaturas en A Guarda oscilarán entre los 8 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, que irán aumentando gradualmente a medida que avance el día. Se prevé que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a los 17 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 56% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

El orto se producirá a las 08:19, mientras que el ocaso está previsto para las 19:18, lo que significa que los habitantes de A Guarda disfrutarán de aproximadamente 11 horas de luz solar. A medida que se acerque la tarde, la luz del sol se filtrará a través de las nubes, creando un ambiente agradable, aunque algo fresco.

En resumen, el día en A Guarda se caracterizará por un tiempo nublado, temperaturas moderadas y vientos suaves, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.