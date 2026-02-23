El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados y descendiendo ligeramente a 6 grados durante las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, rondando el 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de planes en la naturaleza o paseos por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso cielo estrellado.

En resumen, Gondomar experimentará un día agradable con temperaturas moderadas, cielos despejados y un viento suave. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o simplemente disfrutando de la tranquilidad del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.