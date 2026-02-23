El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque hacia la tarde se prevé una ligera disminución, dando paso a un cielo poco nuboso en las últimas horas del día.

Las temperaturas en Forcarei oscilarán entre los 4 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 65% por la noche. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los habitantes de Forcarei podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento durante el día, pero que se sentirán más frías debido a la humedad y el viento. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío matutino y disfrutar de las horas más cálidas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.