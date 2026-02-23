El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, comenzando con una temperatura de 7 grados a las 00:00 horas, que descenderá gradualmente hasta alcanzar los 2 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se espera que alcance los 11 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 94% a la medianoche y descendiendo lentamente hasta un 65% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la ausencia de precipitaciones, sugiere que el ambiente se sentirá fresco y algo pesado, especialmente en las primeras horas del día. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el periodo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría ofrecer algo de alivio ante la sensación de frío.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 20 grados a las 15:00 horas, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 12 grados, con cielos aún cubiertos por nubes altas. La puesta de sol se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de temperaturas más agradables en las horas centrales.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y nublado, sin precipitaciones, con temperaturas que variarán entre los 2 y 20 grados . La alta humedad y el viento del suroeste contribuirán a una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para el frío y estar preparados para un ambiente húmedo a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.