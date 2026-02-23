El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante el día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos del día.

Las temperaturas en Cuntis serán frescas, comenzando con un mínimo de 7 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta alcanzar los 2 grados a las 08:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados a las 23:00 horas. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que oscilará entre el 60% y el 97% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas.

La humedad relativa será un factor importante, especialmente en la mañana, donde se prevé que alcance niveles cercanos al 91%. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis vestirse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la alta humedad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará del noreste a una velocidad de 4 a 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con rachas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h desde el suroeste. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. Los habitantes de Cuntis deben estar preparados para un día fresco y nublado, sin riesgo de lluvias, pero con un ambiente húmedo que podría hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

