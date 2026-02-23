El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que generará una atmósfera grisácea durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de las diferentes franjas horarias.

Las temperaturas en Catoira oscilarán entre los 3 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 4 grados a las 04:00 y 05:00 horas, alcanzando un leve aumento a 6 grados hacia las 10:00. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando su punto máximo de 19 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo lentamente a un 66% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 12 km/h en las primeras horas, alcanzando picos de hasta 23 km/h en la tarde. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, con velocidades que rondarán entre 4 y 8 km/h hacia la noche.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque no se prevén lluvias, el cielo nublado y las temperaturas frescas podrían hacer que las condiciones no sean ideales para disfrutar de un día al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En resumen, Catoira experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.