El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente cubierto por nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de temperatura y viento.

Las temperaturas en A Cañiza oscilarán entre los 5 y los 19 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 5 grados a las 07:00 y 08:00, mientras que la temperatura comenzará a ascender a medida que avance la jornada, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que variarán entre el 47% y el 70%. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo ligeramente a medida que el día avance, aunque se mantendrá en niveles moderados. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Predominará el viento del sur, que aportará un ligero alivio a las temperaturas, aunque en las horas más cálidas, la brisa puede resultar refrescante. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 19:15, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de actividades al aire libre en A Cañiza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.