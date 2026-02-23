El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá durante la mayor parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos del día.

Las temperaturas en Cangas oscilarán entre los 5 y los 17 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 5 a 9 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70% en las primeras horas, bajando gradualmente hasta el 61% hacia la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Cangas, aunque la presencia de nubes altas puede restar algo de luminosidad. La salida del sol se producirá a las 08:19, mientras que el ocaso está previsto para las 19:17, brindando un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura de la mañana y la tarde.

En resumen, Cangas experimentará un día nublado, sin lluvias, con temperaturas agradables en la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.